Iraq: presidente parlamento Al-Halboosi riceve membri del Consiglio di sicurezza Onu

- Il presidente del Parlamento iracheno, Mohammed al-Halboosi, ha ricevuto oggi, alla presenza dei leader dei blocchi politici e capi di commissioni parlamentari, i rappresentanti degli Stati membri del Consiglio di sicurezza dell’Onu, nella loro prima visita in Iraq. All'inizio della riunione, al-Haboosi ha accolto con favore la delegazione in visita e ha espresso il suo apprezzamento per questa iniziativa, “che mostra il sostegno e l'interesse del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite all’Iraq per vedere la realtà dopo che gli iracheni hanno ottenuto la loro vittoria sul terrorismo a nome del mondo”. La riunione ha esaminato gli ultimi sviluppi della situazione internazionale e regionale, le crisi regionali e la necessità di lavorare insieme per porre fine a queste tensioni e mantenere la stabilità regionale attraverso un dialogo costruttivo e mezzi pacifici.(Res)