Ponte Genova: Di Maio, contro M5s nasce partito Benetton, su revoca concessione Autostrade non arretriamo

- Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, su Facebook saluta soprattutto "chi ha il coraggio di tenere la testa alta e dire no agli approfittatori" e poi spiega: "Ci sono milionari e multinazionali che credono di poter utilizzare le casse dello Stato a proprio piacimento e quando provi a togliergli le rendite, iniziano a ricattare. Si sentono forti perché c’è una buona parte della politica e dei partiti che gli hanno fatto e gli fanno da scendiletto. Guardate il caso del ponte Morandi - continua -: non appena abbiamo comunicato l’intenzione di revocare la concessione ad Autostrade tutti questi poteri sono sobbalzati dalla sedia. E' nato il partito dei Benetton - annuncia - che sta federando tutti gli amici degli amici che in questi anni hanno avuto trattamenti di privilegio, a scapito degli imprenditori che ogni giorno si spaccano la schiena. Io sono dalla parte del lavoro e delle imprese ed è per questo che mi batto contro coloro che fanno concorrenza sleale ai nostri artigiani, ai nostri operai con concessioni vergognose". Per il capo politico M5s "il partito dei Benetton ha un solo obiettivo, andare contro il Movimento cinque Stelle. Non contro il governo - ribadisce - ma contro il Movimento cinque Stelle". (segue) (Rin)