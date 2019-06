Ponte Genova: Di Maio, contro M5s nasce partito Benetton, su revoca concessione Autostrade non arretriamo (2)

- Il vicepremier quindi prosegue: "Pensano di farci paura, ma pensano male. Faremo giustizia per le famiglie che hanno perso i loro cari in quel tragico 14 agosto. Non sarà un titolo in borsa a cancellare le loro lacrime. Stateci vicino, questa estate molti italiani pagheranno i caselli autostradali. Abbiamo già bloccato i rincari per tutta l'estate, fino al 15 settembre, e non ci fermiamo". (Rin)