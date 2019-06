Georgia: opposizione sostiene emendamenti costituzionali su sistema elettorale

- Il partito di opposizione Georgia Europea darà il suo sostegno agli emendamenti costituzionali relativi al sistema elettorale del paese caucasico richiesti dai manifestanti che da giorni protestano contro il governo nella città di Tbilisi. Lo ha dichiarato oggi ai giornalisti uno dei leader del movimento, Gigi Ugulava, aggiungendo che il suo partito non permetterà al Sogno georgiano di manipolare nuovamente il governo. “Ora non resta che continuare a fare pressioni per ottenere le dimissioni del ministro degli Interni, Giorgi Gakharia: al momento è l’unica richiesta dei cittadini”, ha detto Ugulava, ribadendo che “non dobbiamo più permettere al Sogno georgiano di operare in totale autonomia, ingannando i nostri partner internazionali e i cittadini”. (segue) (Res)