Georgia: opposizione sostiene emendamenti costituzionali su sistema elettorale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito di governo del Sogno georgiano si riunirà nella giornata di domani per discutere una serie di emendamenti alla Costituzione. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa “Interpressnews”, l’opposizione del Movimento nazionale unito fondato dall’ex presidente Mikhail Saakashvili ha già annunciato di non essere intenzionata a prendere parte alle discussioni. “Parteciperemo a tutte le consultazioni previste dalla legge e dalle norme parlamentari: per quanto riguarda la presentazione del disegno di legge preparata dal Sogno georgiano, non vi prenderemo parte”, ha detto il leader del partito, Roman Gotsiridze, aggiungendo che “devono essere rispettate tutte le richieste dei manifestanti, incluse le dimissioni del ministro Gakharia”. (segue) (Res)