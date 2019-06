Georgia: opposizione sostiene emendamenti costituzionali su sistema elettorale (3)

- Il passaggio ad un sistema elettorale basato sul voto proporzionale era tra le principali richieste dei manifestanti che stanno protestando contro il governo di Tbilisi sin dallo scorso 20 giugno. Al momento, l’unica richiesta fondamentale riguarda le dimissioni del ministro degli Interni, accusato di aver autorizzato un uso eccessivo della forza per contenere gli scontri che hanno avuto luogo a Tbilisi lo scorso 20 giugno. Nello specifico, i cittadini hanno iniziato a protestare veementemente dopo che il deputato russo Sergei Gavrilov, a capo di una delegazione giunta a Tbilisi in occasione dell’Assemblea interparlamentare sull’ortodossia, è stato fatto sedere al posto del presidente del parlamento per coordinare la seduta. A seguito dell’interruzione della seduta a causa del boicottaggio dell’opposizione, alcuni manifestanti si sono radunati di fronte alla sede del parlamento tentando di entrarvi con la forza, e le proteste sono culminate con scontri violenti tra i cittadini e le forze di polizia. Il bilancio finale è stato di centinaia di arresti e feriti. (Res)