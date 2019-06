Sicurezza: Morassut (Pd), a Roma servono meno selfie e più impegno, Raggi e Salvini se ne occupino

- Roberto Morassut, responsabile nazionale delle periferie urbane della segreteria del Pd, torna sulle problematiche delle periferie romane e in particolare dei quartieri Tor Bella Monaca e Torre Angela di Roma. “La polizia, i carabinieri e le forze dell’ordine svolgono ogni giorno un lavoro difficile che merita il ringraziamento di tutti - spiega in una nota -. Ma bisogna metterli in condizione di svolgere il loro compito con mezzi e risorse. Se il ministro Salvini lavorasse di più i suoi uomini lavorerebbero meglio. Anche a Tor Bella Monaca e Torre Maura dove da quasi dieci anni la cittadinanza chiede di aprire un nuovo commissariato ed una nuova Stazione dei Carabinieri. Deve provvedere Roma Capitale. Le soluzioni ci sono ed in quei quartieri il Pd le ha richieste da anni. Ma né la destra, né la Raggi che dal 2008 amministrano la capitale hanno provveduto". E conclude: "Salvini se ne occupi. Qualche selfie in meno e qualche fatto in più non guasta”. (Com)