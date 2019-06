Polonia: ministero Imprenditoria, inflazione al 2,5 per cento il mese prossimo

- Gli analisti del ministero polacco dell’Imprenditoria e della Tecnologia hanno stimato che l’inflazione si attesterà al 2,5 per cento nel mese di luglio. Lo riferisce il settimanale polacco “Warsaw Business Journal”, aggiungendo che l’Ufficio centrale di statistica (Gus) ha riportato l’inflazione al 2,6 per il mese corrente e al 2,4 per cento relativamente allo scorso maggio. Stando alle informazioni riportate, l’aumento di giugno è dovuto principalmente all’aumento del prezzo dei carburanti (salito del 3,1 per cento), dei generi alimentari e delle bevande analcoliche, che insieme hanno registrato un incremento pari al 5,7 per cento. (Vap)