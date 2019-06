Cultura: domani sera al Maxxi prima presentazione del nuovo spettacolo del performer Donpasta

- Lunedì 1 luglio al Maxxi l'eclettico dj, economista e performer Donpasta, al secolo Daniele De Michele, che presenterà per la prima volta dal vivo lo spettacolo "Villani Remix", un progetto multimediale e multidisciplinare, che, attraverso immagini, video e suoni, racconta il cibo quale minimo comune denominatore di storie, ricette e persone. A margine dello spettacolo, la mostra "Terre Colte", un'istallazione multimediale site specific ideata dall'artista nell'ambito dell'omonima iniziativa di Fondazione Con il sud ed Enel cuore onlus, che ha permesso la valorizzazione di 100 ettari di terre incolte o abbandonate nel Sud Italia attraverso nove progetti, promuovendo percorsi di inclusione sociale, lavoro e sviluppo locale. Con Villani Remix, Donpasta vuole raccontare la cucina italiana del nuovo millennio e i suoi mutamenti in un progetto che vede interagire sul palco cucina dal vivo, narrazione teatrale, live music e immagini filmiche. Un viaggio nella cucina, nella storia italiana e nell'attualità della totalità dei progetti del reseau "Terre Colte", attraverso interviste a contadini, pastori, allevatori e nonne che faranno emergere, attraverso i loro ricordi gastronomici, la storia della cucina popolare italiana e i percorsi progettuali di recupero dei terreni abbandonati. L'appuntamento è in piazza del Museo, ore 21, ingresso libero fino ad esaurimento posti. (Com)