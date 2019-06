Polonia: sondaggio, 47 per cento intervistati soddisfatto dell’operato del presidente Duda

- Il 47 per cento degli intervistati nel quadro di un sondaggio condotto a giugno in Polonia dall’agenzia Kantar Public ha valutato positivamente l’operato del capo dello Stato, Andrzej Duda, mentre la restante parte ha espresso insoddisfazione in merito. Lo riferisce il settimanale polacco “Warsaw Business Journal”, aggiungendo che l’indice di gradimento nei confronti del presidente ha registrato un lieve calo pari ad un punto percentuale rispetto ai dati raccolti lo scorso maggio. La stessa indagine fatta con riferimento al primo ministro, Mateusz Morawiecki, si è conclusa con un 42 per cento di valutazioni positive, mentre il 44 per cento degli intervistati si è definito insoddisfatto del suo lavoro nell’ultimo periodo. (Vap)