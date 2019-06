Venezuela: Assemblea nazionale denuncia caso Acosta ad agenzia Onu per i diritti umani

- Delsa Solorzano, deputata dell’Assemblea nazionale del Venezuela e presidente della Commissione speciale Giustizia e pace, ha riferito di aver inviato una comunicazione all’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, chiedendo che venga esaminato in modo approfondito il caso del capitano Rafael Acosta Arevalo, deceduto ieri mentre era detenuto dalle forze di sicurezza, in base al Protocollo del Minnesota sulle indagini sulle morti potenzialmente causate da atti illeciti, in particolare sotto la responsabilità degli Stati. “Chiediamo ai suoi funzionari di indagare e prendere misure di fronte a questo fatto e ad altre violazioni dei diritti umani”, si legge nella richiesta. (segue) (Brb)