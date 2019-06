Venezuela: Assemblea nazionale denuncia caso Acosta ad agenzia Onu per i diritti umani (2)

- La lettera, pubblicata via Twitter dalla parlamentare, riporta in dettaglio la sequenza di eventi accaduti: il prelievo dell’ufficiale, il 21 giugno, dalla sua casa di Guarenas, senza che gli fossero notificati con chiarezza i motivi dell’arresto; la detenzione presso la Direzione generale militare controspionaggio (Dgcim); il trasferimento davanti a un tribunale penale, il 28 giugno, “con segni esterni evidenti di tortura”; il ricovero in un ospedale militare, disposto dal tribunale; il decesso poche ore più tardi. (segue) (Brb)