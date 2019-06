Venezuela: Assemblea nazionale denuncia caso Acosta ad agenzia Onu per i diritti umani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader dell’opposizione Juan Guaidò, presidente dell’Assemblea nazionale e autoproclamatosi capo di Stato ad interim, riconosciuto da decine di paesi, aveva annunciato che si stavano raccogliendo tutte le informazioni necessarie per la denuncia davanti alla comunità internazionale e all’Alto commissariato dell’Onu per i diritti umani. Il presidente del parlamento, via Twitter, ha definito l’accaduto “un fatto abominevole” ed esortato le forze armate a non rimanere indifferenti: “So che la stragrande maggioranza degli uomini e delle donne delle forze armate sono indignati”, ha scritto. (Brb)