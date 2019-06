Migranti: Meloni, Italia dia segnale demolendo Sea Watch, si dimettano parlamentari Pd che applaudivano fuorilegge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora sulla vicenda Sea Watch, il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, afferma in un video su Facebook: "E' tempo di attivare un blocco navale europeo per impedire ai barconi di partire e per impedire le morti in mare. È tempo che l'Italia dia un segnale demolendo la Sea Watch, per far vedere al mondo che l'Italia non si fa prendere in giro ed è tempo - continua - che i parlamentari del Partito democratico che, a spese degli italiani, sono andati ad applaudire chi violava le leggi italiane abbiano la dignità di dimettersi". (Rin)