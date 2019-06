Forza Italia: Gelmini (FI), merita rispetto, presto regole per congresso e primarie, Toti lasci lavorare amministratori

- Mariastella Gelmini, capogruppo dei deputati di Forza Italia, in una nota si rivolge al governatore della Liguria: "Basta atti di prepotenza sui coordinatori regionali e in particolare su quello della Lombardia. Non è con questo bullismo politico che i numeri della Lombardia passano a Toti. Stiamo aspettando tutti di definire le regole che ci porteranno al congresso e alle primarie. Nel frattempo - esorta - il governatore Ligure si occupi della sua regione e prenda atto che esiste una maggioranza nel partito che sostiene Salini e che si riconosce in Berlusconi. A villa Torretta c'era chi oggi si lamenta dimenticandosi di come è arrivato in Parlamento. La stragrande maggioranza degli amministratori di FI era altrove e Toti lo sa. Li lasci lavorare come sanno fare e come fanno già. Forza Italia merita rispetto. In ogni grado e in ogni dove. E' ora che Toti se lo metta in testa", conclude.(Com)