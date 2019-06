Polonia-Lituania: presidenti parlamenti celebrano anniversario Repubblica Due Nazioni

- I presidenti dei parlamenti di Polonia e Lituania si sono incontrati oggi in occasione del 450mo anniversario della Confederazione lituano-polacca (nota anche come Repubblica delle Due Nazioni), uno stato sovrano nato nel 1569 dall’unione politica tra il Regno di Polonia e il Granduca di Lituania. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Pap”, aggiungendo che le celebrazioni si sono svolte nella città di Lublino, dove fu firmato il trattato per la costituzione dell’Unione. Stando alle informazioni diffuse, l’evento è considerato un simbolo dell’amicizia che lega i popoli dei due paesi, e quest’anno ha visto la partecipazione dei presidenti delle due camere che compongono il parlamento di Varsavia, Marek Kuchcinski e Stanislaw Karczewski, il presidente del parlamento di Vilnius, Viktoras Pranckietis, e il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki. (segue) (Vap)