Polonia-Lituania: presidenti parlamenti celebrano anniversario Repubblica Due Nazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un intervento a margine rilasciato poco prima dell’inizio delle celebrazioni, Karczewski ha dichiarato che i rapporti bilaterali non sono mai stati così buoni, e che la cooperazione in ambito politico, economico ed energetico si sta sviluppando rapidamente. In aggiunta, il presidente del Senato polacco ha anche ribadito di avere “contatti frequenti” con Pranckietis, e ringraziato il neoeletto presidente lituano, Gitanas Nauseda, per aver scelto la Polonia come meta per il suo primo viaggio istituzionale in qualità di capo dello Stato. (Vap)