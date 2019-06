Energia: ministro Petrolio iracheno al-Ghadhban prolunga taglio produzione greggio

- Il ministro del Petrolio iracheno, Thamnir al-Ghadhban, ha esteso la decisione di tagliare la produzione di greggio, sottolineando che la posizione dell'Iraq è positiva e risponde realisticamente alle sfide del mercato petrolifero e sostiene tutte le tendenze volte a raggiungere un equilibrio tra offerta e domanda. "La direzione dei principali paesi produttori indica la decisione di estendere l'accordo di riduzione della produzione da (6-9) mesi", ha detto Ghadhban mentre parte per Vienna per partecipare alla 20a riunione ministeriale dei produttori dell'Opec e dei loro alleati. "Le sfide dell'eccesso di offerta di petrolio nei mercati mondiali sono ancora presenti e richiedono una decisione per ristabilire l'equilibrio nel mercato petrolifero e sostenere i prezzi del petrolio, quindi la decisione di estendere l'accordo per ridurre la produzione porta ad alleviare le difficoltà ei problemi incontrati dal il mercato petrolifero". Il ministro ha aggiunto che "l'incontro ministeriale include l'ascolto delle relazioni delle commissioni competenti sul mercato del petrolio e la discussione dei membri per raggiungere un accordo per contribuire alla stabilità del mercato petrolifero globale e ai prezzi di supporto”.(Res)