Sicurezza: Casellati su Carabiniere ferito, auguri di buona guarigione, grazie ad Arma per coraggio e professionalità

- Il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in merito al ferimento del militare dell'Arma avvenuto in provincia di Fermo ieri sera, dichiara in una nota: "Al brigadiere ferito in servizio a Montegranaro esprimo tutta la mia solidarietà e auguro di rimettersi presto. Agli uomini e alle donne dell’Arma dei carabinieri va rivolto un grazie per il lavoro che svolgono ogni giorno per tutelare la sicurezza degli italiani, con coraggio e professionalità". Casellati poi aggiunge: "Le nostre Forze dell’ordine rendono un servizio impagabile alla nazione. Bisogna sostenerle e garantire tutto il supporto possibile perché possano svolgere il loro compito quotidiano nelle condizioni più ottimali". (Com)