Terrorismo: Farnesina, domani terzo anniversario strage di Dacca

- Domani ricorre terzo, tristissimo anniversario della strage di Dacca, nella quale persero la vita nove cittadini italiani. È quanto si legge all’interno di una nota diffusa oggi dalla Farnesina, in cui viene riportato un messaggio del capo della diplomazia, Enzo Moavero Milanesi. “Desidero stringermi alle famiglie delle vittime, con affetto e forte solidarietà nel ricordo, sempre vivo, dei loro cari congiunti: non dimenticare chi cade a causa di questi efferati attentati significa per una Nazione onorare e far sentire l’abbraccio dei compatrioti”, ha detto il ministro degli Esteri. (segue) (Com)