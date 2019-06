Terrorismo: Farnesina, domani terzo anniversario strage di Dacca (2)

- In occasione del terzo anniversario della tragedia, si legge nella nota, la Farnesina, che “tramite l’Unità di crisi ha fornito sin dal primo momento la massima assistenza a tutti i familiari coinvolti, assicura una presenza a Dacca il primo luglio con il direttore generale per gli italiani all’estero, Luigi Vignali”. Stando alle informazioni diffuse, l’ambasciata d’Italia ha organizzato una cerimonia commemorativa alla presenza dell’ambasciatore, di alcuni famigliari delle vittime e dei rappresentanti delle autorità locali. “Il governo italiano è fortemente impegnato nella lotta al terrorismo e conferma il proprio supporto alle competenti autorità bengalesi al fine di assicurare, al più presto, alla giustizia tutti i responsabili dell’attentato”, si legge nella nota. (Com)