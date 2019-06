Austria: Consiglio federale, prossimo vertice presidenti parlamenti Ipu si terrà a Vienna

- L’Austria è stata scelta per ospitare il prossimo vertice dei presidenti delle Assemblee nazionali rappresentanti i paesi aderenti all’Unione interparlamentare (Ipu). Lo ha dichiarato oggi la presidente del Consiglio federale (la camera alta del parlamento di Mosca), Valentina Matvienko. “Vienna è una sede che preferiamo rispetto a New York, dal momento che consente a tutte le delegazioni presenti di lavorare allo stesso modo”, ha detto la presidente, aggiungendo di sostenere l’Unione nella sua decisione di non organizzare il vertice in paesi che hanno restrizioni di qualche tipo in vigore nei confronti di altri membri.(Rum)