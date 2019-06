Roma: Agnello (M5s), si faranno reti idrica e fognaria a Castel di Guido, tempo stimato almeno 2 anni

- A Castel di Guido arriveranno la rete idrica e la rete fognaria, dopo anni di attesa. I tempi stimati per la realizzazione dell'opera, tra l'indizione della gara e i lavori, si aggirano almeno attorno ai 26 mesi. A spiegarlo sul suo profilo Facebook è Alessandra Agnello, consigliera M5s e presidente della commissione capitolina Lavori pubblici. Agnello spiega che "la conferenza dei servizi si è conclusa lo scorso 25 ottobre 2018 con prescrizioni da parte del Cbtar che sono state tutte risolte da Acea Ato 2" e che "il parere favorevole al progetto definitivo è stato ufficializzato 4 giorni prima della commissione (riunitasi il 27 giugno scorso, ndr). Acea Ato 2 sta ultimando quindi il progetto esecutivo che potrà andare in gara già a settembre di quest'anno, una volta che verrà dichiarata da Roma Capitale la pubblica utilità dell'opera". Sul fronte degli aspetti tecnici dell'opera la consigliera chiarisce che "dopo la validazione del progetto esecutivo, lo stesso verrà posto in gara europea, importo quadro economico complessivi 8.500.000,00 euro di cui 6.000.000,00 euro di lavori. La gara sarà aggiudicata col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e la sfida tra le imprese si terrà sul campo della tempistica per la realizzazione dell'opera che si aggira intorno ai 20 mesi. I tempi della gara vengono stimati in 5/6 mesi". In particolare "la rete idrica e la rete fognaria correranno in parte parallelamente ed in parte distanti l'uno dall'altra. La rete fognaria sarà composta da tubi di 300cm di diametro raggiungendo una lunghezza di quasi 8 km; mentre quella idrica verrà realizzata con tubi di 100 cm di diametro per poco più di 7km. La rete idrica e quella fognaria serviranno circa 120 utenze". Agnello conclude, in riferimento all'ultima seduta della commissione da lei presieduta, che "i cittadini hanno anche ribadito l'importanza della realizzazione della rete idrica e fognaria in altro quadrante molto popoloso, tra Castel di Guido e Casale Selce, ed Acea Ato 2 ha confermato che si sta procedendo allo studio per la realizzazione delle due reti anche in quel quadrante, che però dovrà superare diversi problemi vista la conformazione del territorio". (Rer)