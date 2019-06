Vietnam-Ue: firmati accordi di libero scambio e protezione degli investimenti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito delle firme, gli accordi saranno presentati da parte vietnamita all’Assemblea nazionale, il parlamento unicamerale, per la ratifica e da parte Ue al Parlamento europeo; quindi passeranno ai parlamenti degli Stati membri per la ratifica. Le parti, auspicando che il processo si concluda rapidamente, si sono impegnate a collaborare strettamente per attuare gli accordi nel pieno rispetto degli obblighi previsti. L’Ue fornirà al Vietnam assistenza tecnica al fine di facilitare le riforme e gli adeguamenti necessari per l’attuazione, ad esempio riguardo alle misure sanitarie e fitosanitarie e alle barriere non tariffarie. (segue) (Fim)