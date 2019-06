Vietnam-Ue: firmati accordi di libero scambio e protezione degli investimenti (4)

- Oltre ai vantaggi economici, continua il comunicato, gli accordi mirano a promuovere lo sviluppo sostenibile sia in Vietnam che nell’Unione europea. In questo contesto, si legge ancora nella nota, l’Ue accoglie con favore i recenti passi avanti compiuti dall’Assemblea nazionale del Vietnam sulle questioni del lavoro, vale a dire la ratifica della Convenzione 98 dell’Organizzazione internazionale del lavoro (Oil) sulla contrattazione collettiva e il piano per l’adozione di una riforma del codice del lavoro nella prossima sessione parlamentare, nell’autunno di quest’anno. L’Ue, inoltre, attende che il Vietnam ratifichi anche la Convenzione 105 dell’Oil, sull’abolizione del lavoro forzato, e la Convenzione 87, sulla libertà di associazione e la tutela del diritto di organizzazione. (segue) (Fim)