Sicurezza: Salvini su Carabiniere ferito da extracomunitario, mi aspetto pena esemplare

- Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, manda "un abbraccio al brigadiere capo dei Carabinieri ferito da un marocchino in provincia di Fermo" e afferma: "Nessuno può permettersi di toccare i nostri angeli in divisa e sono orgoglioso del decreto Sicurezza bis che prevede maggiori tutele per le Forze dell’ordine. Mi aspetto una pena esemplare per l'infame aggressore. Grazie a Mario - conclude - coraggioso brigadiere capo al quale auguro pronta e completa guarigione". (Rin)