Governo: Martina (Pd), altro che muri a confini orientali, mai dimenticare disastri economici di esecutivo

- Il deputato del Partito democratico, Maurizio Martina, informa su Facebook di "158 crisi aziendali aperte per 300 mila lavoratori coinvolti. Tasse mai così alte da anni (38 per cento). Investimenti a picco (-2,5 per cento quelli privati), disoccupazione in aumento (10,8 per cento)" e commenta: "Altro che muri ai confini orientali. Mai dimenticarsi quello che sta avvenendo davvero con questo governo". (Rin)