Donbass: Cremlino, crisi in Ucraina ampiamente discussa durante G20

- La crisi in corso in Ucraina è stata ampiamente discussa in toni pacati e costruttivi durante il vertice del G20 che si è tenuto ad Osaka, in Giappone, nelle giornate del 29-30 giugno. Lo ha dichiarato oggi il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, durante un’intervista rilasciata al programma televisivo “Moscow. Kremlin. Putin”. “Tutti hanno concordato sulla necessità di riavviare al più presto un dialogo nel Formato Normandia, sottolineando però il bisogno di preparare in maniera più attenta l’agenda delle riunioni”, ha detto il rappresentante della presidenza di Mosca. (segue) (Rum)