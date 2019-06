Ue: Prodi, Commissione in scadenza, rinvierà procedura infrazione a ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente del Consiglio, Romano Prodi, ritiene che la Commissione europea "in scadenza, anche se molto irritata con l'Italia, non farà una procedura d'infrazione al nostro Paese, credo in un rinvio a ottobre", ha detto intervistato a "Mezzora in più" su Rai3. Restando ai temi europei l'ex presidente della Commissione Ue ha detto che "la persona che più ha deciso sull'Europa è Draghi, che non è stato eletto democraticamente", ma "si è imposto perché era il più bravo, non perché italiano". E ancora, per il professore, l'Italia da "sempre grande mediatore", oggi "spacca", infatti, ha continuato: "Lega e Cinque stelle ogni giorno mettono un ostacolo al cammino dell'Europa, dai minibot agli attacchi personali". (Rin)