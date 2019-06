Medio Oriente: arrestato ministro Anp al Hadmi a Gerusalemme

- Il ministro dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Fadi al-Hadmi, è stato arrestato la scorsa notte dalla polizia israeliana a Gerusalemme est. Lo riporta l’agenzia di stampa palestinese “Wafa” che trasmette da Ramallah. Al-Hadmi, che è incaricato delle questioni che riguardano la città di Gerusalemme per conto del suo governo, è sospettato di aver "infranto la sovranità israeliana in città", in particolare durante la recente visita del presidente del Cile Sebastian Pinera nella Spianata delle Moschee.(Res)