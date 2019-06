Rifiuti Roma: Bordoni (FI), Raggi vuole usare Ostia come pattumiera della capitale

- Davide Bordoni, consigliere capitolino di Forza Italia, in una nota parla del possibile utilizzo del tritovagliatore di Ostia per la gestione dei rifiuti nella Capitale. "Con l'emergenza rifiuti presente nella capitale e caparbiamente ancora negata dalla Raggi - spiega Bordoni - oggi apprendo da diverse fonti giornalistiche che l'utilizzo del tritovagliatore di Ostia-Dragona verrà subito esteso dalle attuali 30 tonnellate a oltre 300 tonnellate giornaliere, di fatto andando a gestire gran parte dei rifiuti prodotti nella capitale e non solo quelli del territorio come promesso dal municipio pentastellato lo scorso dicembre, dopo l'incendio del tmb Salario". Bordoni aggiunge: "Un municipio, quello di Ostia, che andrebbe valorizzato come merita: ospita un primario sito archeologico, le dune mediterranee sul Tirreno, villini dell'inizio secolo scorso e tante attrattive naturalistiche. Raggi & Co, nel silenzio assordante dell'amministrazione locale, preferiscono invece trasformarlo nella pattumiera di Roma, sprecando tutto il potenziale del territorio che non hanno saputo minimamente valorizzare e così condannando i cittadini che ci vivono a un via vai ininterrotto di camion puzzolenti sulla via del Mare, la cui manutenzione del verde e del manto stradale ha già toccato il fondo". E conclude: "Per questo domani lunedì 1 luglio invito cittadini e organi di stampa nella sede di Forza Italia a viale Capitan Consalvo, 18, Ostia dalle ore 17.30 per discutere delle iniziative di contrasto a questo scempio che non può e non deve essere compiuto!" (Com)