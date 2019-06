Pd: Prodi su Zingaretti, ha ricostruito partito in disfacimento, ora lavorare a coalizione

- L'ex Presidente dell’Assemblea costituente nazionale del Partito democratico, Romano Prodi, ha osservato che "Zingaretti ha preso un partito in disfacimento e lo ha ricostruito. L'unica alternativa all'attuale governo è il Pd. Ora comincia la fase del rilancio e della ricostruzione", ha detto intervistato a "Mezzora in più" su Rai3. E sul nuovo segretario dem ha aggiunto: "Zingaretti è un mite? La mitezza non è mai un limite, ma c'è una mitezza padana e una mitezza romana. Quella padana è fatta di tornio e cacciavite, di lavoro, lavoro, lavoro. Quella romana, di sapone". L'ex presidente della Commissione europea in tema di alleanze ha poi ragionato: "Non c'è un solo paese europeo in cui un partito da solo vince, c'è bisogno di una coalizione, ma mica può essere Zingaretti a costruire un partito alternativo". Occorre intanto "aprirsi", serve dunque "un nuovo congresso Pd per discutere e darsi obiettivi chiarissmi", ha concluso Prodi.(Rin)