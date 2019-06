Sicurezza: Tofalo (M5s) su Carabiniere ferito, fatto gravissimo, applicare massimo pena

- Il sottosegretario alla Difesa, Angelo Tofalo, del Movimento cinque stelle, afferma in una nota: "Un'altra aggressione ai danni di un uomo in divisa. Ieri notte a Montegranaro, in provincia di Fermo, un brigadiere in servizio è stato accoltellato da un ubriaco. È un fatto gravissimo - commenta - si tratta di episodi sempre più frequenti che devono essere perseguiti con il massimo della pena prevista. Fortunatamente il nostro Carabiniere non è in pericolo di vita. Un forte abbraccio a lui e l'augurio di una pronta guarigione. Solidarietà e vicinanza a tutti i nostri ragazzi dell'Arma dei carabinieri!", conclude il sottosegretario.(Com)