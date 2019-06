Roma: per incendio difficoltà circolazione in via Cassia, altezza via della Giustiniana. Sul posto Vvf

Roma, 30 giu 15:27 - (Agenzia Nova) - Incendio in zona in via Cassia, altezza via della Giustiniana. Sul posto i vigili del fuoco. E' quanto si legge sul profilo Twitter di Luceverde Roma che segnala difficoltà alla circolazione scrivendo: "Roma, incendio. Via Cassia difficoltà di circolazione altezza via della Giustiniana. Sul posto Vvf" (Rer)