Taekwondo: la delegazione azzurra Endas fa il pieno di medaglie ai mondiali ITF in Kirghizistan

- Le eccellenze della delegazione azzurra delle arti marziali dell’Endas hanno fatto incetta di medaglie all'Asian Championship di Taekwondo ITF in corso A Issik-kul, in Kirghizistan. In particolare: Giuseppe Mastrogiacomo, II Dan, ha conquistato la medaglia oro nei combattimenti juniores meno 64 kg e la medaglia di bronzo nelle forme; Beatrice Soriente, cintura nera I Dan, si è guadagnata la medaglia d’oro nei combattimenti juniores meno 50 kg e la medaglia argento nelle forme; Medaglia d’argento nei combattimenti adulti meno 70 kg per Guglielmo Soriente, cintura nera I Dan; Mattia Palumbo De Vivo, cintura nera I Dan, ha conquistato la medaglia d’argento nei combattimenti juniores meno 75 kg e un altro argento nelle forme; la giovane 13enne Claudia Palumbo De Vivo, cintura blu, ha conseguito l’oro nei combattimenti e l’argento nelle forme. (segue) (Ren)