Taekwondo: la delegazione azzurra Endas fa il pieno di medaglie ai mondiali ITF in Kirghizistan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli atleti azzurri, selezionati di volta in volta in base alla loro preparazione tecnico-fisica e guidati dal vice presidente nazionale Endas Gianluca Esposito e dal gran master Antonio Troiano, sono stati ricevuti dal presidente della Federazione mondiale ITF Choi Jung Hwa Organization, che ha consegnato ad Esposito la prestigiosa onorificenza, solitamente riservata ai grand masters, come riconoscimento per il grande lavoro nel creare rapporti di collaborazione sportiva. Il torneo in corso di svolgimento in Kirghizistan, alla sua terza edizione, è un open internazionale aperto agli atleti provenienti da più di 30 nazioni dei 5 continenti. Il taekwondo ITF è un particolare stile non olimpionico che si è sviluppato negli anni 70 a seguito della scissione tra stile wt -olimpionico sportivo- e l’ITF, più tradizionale. Il settore Taekwondo ITF è una realtà di assoluta importanza per l'Endas e conta 42 centri e/o palestre affiliate con più di 1000 atleti iscritti, tra i quali oltre 250 cinture nere, maestri e masters. (Ren)