Bielorussia: presidente Lukashenko, industria del turismo è settore prioritario

- La promozione e lo sviluppo del turismo occupano una posizione di rilievo all’interno dell’agenda della Bielorussia. Lo ha dichiarato il capo dello Stato, Aleksander Lukashenko, durante il suo incontro di oggi con il segretario generale dell’Organizzazione mondiale del turismo (Unwto), Zurab Pololikashvili. “La Bielorussia è un paese assolutamente aperto al mondo, e vogliamo dimostrarlo: è per questo che lo sviluppo dell’industria del turismo resta una delle nostre priorità”, ha detto il presidente, ricordando che i cittadini stranieri possono entrare in Bielorussia attraverso l’aeroporto internazionale di Minsk e restarci senza bisogno di visto per un periodo fino a 30 giorni. Il segretario generale, di contro, ha ringraziato Lukashenko per il caloroso benvenuto e ribadito la determinazione dell’Organizzazione a mantenere una cooperazione attiva con la Bielorussia per quanto riguarda la promozione del turismo. (Res)