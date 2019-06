Sicurezza: Pinotti (Pd) su Carabiniere ferito, vicinanza a famiglia e Arma

- La senatrice Roberta Pinotti, responsabile politiche della Sicurezza del Pd afferma in una nota: "Esprimiamo la nostra vicinanza al Carabiniere ferito ieri sera e alla sua famiglia e solidarietà all'Arma dei carabinieri sempre in prima linea in difesa della legalità e della sicurezza dei cittadini. Chiunque delinque - conclude - deve rispondere della sua condotta alla legge". (Com)