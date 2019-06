Vietnam-Ue: Malmstrom, accordi su commercio e investimenti basati su “standard elevati”

- Si è tenuta oggi ad Hanoi, la capitale vietnamita, la cerimonia della firma dell’Accordo di libero scambio tra l’Unione europea e il Vietnam (Evfta) e l’Accordo di protezione degli investimenti (Evipa). A firmare sono stati per l’Ue Cecilia Malmstrom, commissaria al Commercio, e Stefan-Radu Oprea, ministro dell’Impresa e del commercio della Romania, che ha il turno di presidenza; e per il Vietnam il ministro dell’Industria, Tran Tuan Anh. All’evento ha assistito anche il premier del paese asiatico, Nguyen Xuan Phuc. “La firma dei due accordi apre un nuovo capitolo nelle relazioni Ue-Vietnam, ma c’è ancora molto lavoro da fare e serve il massimo sforzo del Vietnam e dell’Ue per farlo”, ha dichiarato Anh. “Vogliamo essere sicuri che il commercio dell’Ue in questa regione abbia un impatto positivo pertanto abbiamo stabilito standard elevati nell’accordo”, ha affermato Malmstrom. (segue) (Fim)