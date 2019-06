Vietnam-Ue: Malmstrom, accordi su commercio e investimenti basati su “standard elevati” (2)

- Gli accordi danno al Vietnam l’accesso praticamente senza dazi (tagliati per il 99 per cento) a un mercato con un popolazione di circa 508 milioni di persone un prodotto interno lordo di 18 mila miliardi di dollari; il promettente mercato vietnamita conta, invece, circa 95 milioni di consumatori. Attualmente il Vietnam è il secondo partner commerciale dell’Unione europea nell’area Asean, l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico, dopo Singapore, con scambi di merci per quasi 50 miliardi di euro e di servizi per oltre tre miliardi di euro. (segue) (Fim)