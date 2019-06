Libia: Tripoli, studiamo l'adozione di misure contro paesi che hanno violato l'embargo sulle armi

- Un membro del Consiglio di Presidenza del Governo di accordo nazionale (Gna), Mohammed Ammari, ha discusso di intraprendere azioni contro i paesi, "che violano l'embargo sulle armi del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla Libia", in un incontro con il capo di stato maggiore della Gna, Mohammed al-Sharif. "Ammari e al-Sharif hanno concordato di coordinare gli sforzi tra il Consiglio presidenziale e il capo dello staff per adottare le misure necessarie contro i paesi che violano l'embargo e contribuiscono allo spargimento di sangue libico", ha detto il briefing della Gna. "L'incontro tenutosi presso l'ufficio del primo ministro libico ha riguardato la messa in sicurezza di armi e equipaggiamento militare trovato a Gharian, inviato dai paesi che hanno rifornito le forze degli aggressori a Tripoli a loro sostegno, in flagrante violazione dell'embargo internazionale sulle armi in Libia", conclude la nota governativa. Il riferimento e agli Emirati Arabi Uniti e ad altri paesi le cui armi sono state ritrovate a Gharian dopo la conquista della città mercoledì scorso da parte delle forze di Tripoli. (Res)