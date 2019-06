Cassino: va al pronto soccorso per una visita, ma picchia il medico e semina il panico in ospedale. Arrestato 55enne

- Era andato al pronto soccorso per una visita, ma è finito in manette. Un 55enne di San Vittore del Lazio è stato arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile di Cassino con l’accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. L’uomo ha seminato il panico nel pronto soccorso dell’ospedale di Cassino mentre medici e infermieri stavano svolgendo il loro lavoro. Il medico di turno si stava occupando di lui quando, senza motivi apparenti, il 55enne ha dato in escandescenza e ha colpito violentemente a pugni sul braccio il dottore. Per bloccarlo sono intervenuti prima gli infermieri e altro personale dell’ospedale, poi i carabinieri, ma l’uomo si è scagliato anche contro di loro. A quel punto i militari lo hanno arrestato. Ora è ai domiciliari nella sua abitazione. Il medico ha riportato lesioni al braccio guaribili in 5 giorni. (Rer)