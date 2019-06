Roma: Mollicone (Fd'I), grande successo festa Girandola, no a circolare Gabrielli su eventi gratuiti e istituzionali

- Il deputato di Fratelli d'Italia Federico Mollicone in una nota esprime soddisfazione per lo svolgimento della tradizionale festa della Girandola a Roma. "La manifestazione storica della Girandola, giunta alla XIII edizione e al decennale come Festa di Roma, è stata, ancora una volta, un grande successo di pubblico che ha riempito Piazza del Popolo e oltre fino a Prati - spiega -. Roma e i turisti festeggiano i Santi Pietro e Paolo con una spettacolare giornata dedicata alla Capitale e alla sua tradizione". E aggiunge: "Grazie alla IX Invicta e il comitato 'La Girandola' per la passione e la determinazione. Le difficoltá organizzative causate dalla circolare Gabrielli sono state superate solo grazie a un impegno costante e molta volontà. Gli oneri in capo agli organizzatori sono insostenibili e gli adempimenti da burocrazia sovietica, con il rischio di distruggere la cultura popolare". "Per questo, contro la 'criminalizzazione' di ogni evento culturale gratuito e popolare chiederó al ministro Salvini di escludere tutte le manifestazioni istituzionali e gratuite da questi vincoli. Viva la cultura alta e popolare. Viva la Girandola", conclude.(Com)