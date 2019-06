Egitto: al Sisi, abbiamo le potenzialità per essere un hub per le industrie giapponesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto ha le potenzialità necessarie per diventare un hub significativo per tutte le industrie giapponesi. E’ quanto si legge in una nota dell'agenzia di stampa statale egiziana “Mena” che ha citato il presidente Abdul-Fattah al Sisi durante l’incontro con i rappresentanti di "Toyota Tsusho" ad Osaka a margine del vertice del G20. "L'Egitto ha tutte le potenzialità per diventare un hub significativo per le industrie giapponesi e diventare un punto di partenza per le diverse industrie giapponesi per accedere a tutti i mercati in Africa, Medio Oriente ed Europa, in particolare nelle industrie automobilistiche, sfruttando i diversi accordi di libero scambio che ha con diversi paesi ", ha detto al Sisi. Il presidente egiziano ha aggiunto che ci sono diverse opportunità di espansione in Egitto, in particolare alla luce dei grandi progetti come la Zona Economica del Canale di Suez. I rappresentanti di Toyota hanno presentato i progetti che intendono implementare in Egitto nel prossimo periodo.(Res)