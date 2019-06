Frosinone: ruba un'auto e si scaglia contro processione religiosa. Tre feriti, 25enne fermato da cc

- Ha prelevato un’automobile, ha imboccato a tutta a velocità via Santa Barbara e, quando i carabinieri gli hanno intimato l’alt, si è scagliato contro la processione religiosa che stava attraversando Vico nel Lazio in occasione delle celebrazioni per la Santa. Tre persone del luogo, tutte donne di 49, 44 e 80 anni, sono rimaste ferite in codice giallo mentre per lui, un 25enne del territorio già noto ai militari, è scattato il fermo. L’uomo, quando è stato rintracciato dai carabinieri, aveva raggiunto la località di Fontana La Macchia e stava proseguendo a piedi la sua fuga. Il giovane al momento del fermo è risultato positivo all’alcol test e sprovvisto di patente, poiché non l’ha mai ottenuta: oltre a esser stato multato, il 25enne è stato condotto e trattenuto presso il comando della compagnia dei carabinieri di Alatri in attesa del rito direttissimo che si terrà il 2 luglio. Per lui verrà riproposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Le operazioni sono state condotte dai militari della stazione locale, da quelli della stazione di Guarcino e del Norm della compagnia di Alatri. (Rer)