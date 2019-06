Verbania: Pallanza, per 3 mesi lungolago chiuso al traffico dalle 19 alle 24

- Partirà lunedì 1 luglio (e sino a fine settembre) la chiusura serale al traffico (dalle 19 alle 24.00) sul lungo lago a Pallanza, nel tratto del nuovo lungo lago in viale delle Magnolie (la piazza “Diffusa"). “Un provvedimento per continuare a rilanciare la vivibilità della nostra Città e per valorizzare questo suggestivo tratto di lungolago rendendolo più fruibile sia ai Verbanesi che ai turisti” afferma l’assessore alla viabilità Patrich Rabaini. Un accorgimento sperimentale che anticipa una futura e condivisa ridefinizione della viabilità sul tutto il lungo lago da Suna e Pallanza che, l’arrivo del secondo lotto - in appalto - della pista ciclo pedonale sino alla Beata Giovannina, necessariamente si dovrà adottare, anche con l’impegno a riqualificare nel tempo gli spazi sul lungo lago in piazza Garibaldi e zone limitrofe. “E’ un’iniziativa tesa a migliorare la fruibilità delle attività commerciali che hanno richiesto l’occupazione di suolo pubblico in quell’area, dando loro la possibilità di dare un servizio serale migliore e di qualità a tutti” – conclude Giorgio Comoli assessore al commercio. (Rpi)