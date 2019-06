Migranti: Meloni, anche Olanda scarica Sea Watch, meglio, ora più facile affondarla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, commenta su Facebook la notizia che l'Olanda "scarica la Sea Watch" e spiega: "La segretaria di Stato olandese all’immigrazione, Ankie Broekers-Knol scrive al governo italiano e accusa il capitano Carola di comportamento scorretto: le Ong di fatto aiutano l’attività dei trafficanti di uomini, la Sea Watch poteva dirigersi in molti porti più vicini di quelli italiani, poteva addirittura chiedere di andare in Olanda ma non lo ha fatto per scelta. Quindi - conclude Meloni - nessun sostegno alla Sea Watch neppure da parte del suo Stato di bandiera. Meglio, così è più facile affondarla (smantellarla)". (Rin)