Venezuela-Colombia: Caracas libera 59 detenuti colombiani accusati di terrorismo

- Il governo venezuelano ha ordinato il rilascio e l’espulsione di 59 detenuti colombiani arrestati tre anni fa, nell’agosto del 2016, con l’accusa di far parte a una cellula terroristica e paramilitare coinvolta in manifestazioni antigovernative a Caracas. In questo periodo i reclusi sono stati trattenuti a La Yaguara, in un carcere della Polizia nazionale. Le persone liberate, 58 uomini e una donna, hanno attraversato ieri pomeriggio il Ponte internazionale Simon Bolívar, al confine tra Venezuela e Colombia, e sono giunti nella città colombiana di Cucuta, dove sono stati accolti dalle autorità e trasferite in ospedale per essere sottoposte a controlli da medici della Croce Rossa. (segue) (Brb)