Venezuela-Colombia: Caracas libera 59 detenuti colombiani accusati di terrorismo (3)

- L’Alto commissariato ha accolto favorevolmente la decisione di Caracas, con un messaggio pubblicato su Twitter: “Ci congratuliamo per la liberazione di 59 colombiani detenuti arbitrariamente per quasi tre anni. È un segno positivo che il governo si sta conformando agli impegni in materia di diritti umani presi in occasione della recente visita di Michelle Bachelet”, la leader dell’agenzia Onu, che ha visitato il Venezuela dal 19 al 21 giugno. Nel corso della sua visita l’ex presidente del Cile ha chiesto alle autorità di “rilasciare tutti coloro che sono stati arrestati o detenuti per aver esercitato i loro diritti civili o politici in modo pacifico”. (Brb)