Sicurezza: Cirielli (Fd'I), carcere duro ed espulsione per extracomunitario che ha aggredito Carabiniere

- Edmondo Cirielli, Questore della Camera dei deputati e parlamentare di Fratelli d'Italia, invita, in una nota, a "tolleranza zero contro l’extracomunitario che ieri sera a Montegranaro (Fermo) ha aggredito e accoltellato un carabiniere. Carcere duro e poi espulsione". Il parlamentare di Fd'I quindi aggiunge: "Purtroppo ancora troppi stranieri delinquenti sono liberi di commettere reati sul territorio italiano. Al blocco degli sbarchi serve un piano per i rimpatri e pene esemplari per chi aggredisce un pubblico ufficiale". (Com)